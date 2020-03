Nächster Meilenstein in seiner noch jungen Karriere!

Youssoufa Moukoko stellt beim 3:0-Sieg gegen Rot-Weiß Oberhausen einen neuen Tor-Rekord in der U19-Bundesliga auf - und das nach nur 20 Spielen.

Moukoko überholt Eggestein und Türkeri - Profitraining in Aussicht

Durch seine Saisontore 33 und 34 überholte der 15-Jährige die Rekordmarke von 33 Toren, die Haluk Türkeri in der Saison 2004/05 für den VfL Bochum aufstellte und Johannes Eggestein 2015/16 mit Werder Bremen egalisierte.

In der vergangenen Saison hatte der in Kamerun geborene Moukoko mit 46 Treffern den Torrekord des früheren Schalkers Donis Avdijaj in der U17-Bundesliga geknackt.

BVB-Trainer Lucien Favre stellte Moukoko zuletzt in Aussicht, dass er während der Länderspielpause Ende März erstmals bei den Profis mittrainieren könnte.

Die U19 des FC Bayern baute derweil ihre Tabellenführung im Spitzenspiel gegen den Tabellenzweiten VfB Stuttgart aus. Beim siebten Liga-Sieg in Folge tafen Torben Rhein (47.), Oliver Batista-Meier (79.) und David Halbich (83.) zum 3:1-Sieg. Zuvor hatte Benedict Hollerbach (25.) für den VfB eingenetzt.