Die Verlegung des Europa-League-Spiels der Frankfurter Eintracht bei Red Bull Salzburg auf den Freitag (Europa League: Red Bull Salzburg - Eintracht Frankfurt ab 18 Uhr im LIVETICKER) sorgt auch in der Bundesliga für Wirbel.

Paderborns Geschäftsführer Sport beklagt sich und sieht seinen Verein im Kampf um den Klassenerhalt benachteiligt.

Przondziono: "Die Ansetzung ist Wettbewerbsverzerrung"

Was den 50-Jährigen so erzürnt? Keine 48 Stunden nach dem Gastspiel in Österreich ist Frankfurt bereits wieder bei Werder Bremen im Einsatz - ein direkter Konkurrent Paderborns im Kampf um den Ligaerhalt.

"Die Ansetzung ist eine Wettbewerbsverzerrung", poltert Przondziono, der von 1990 bis 1994 für die Werder-Amateure aufgelaufen ist. Beide Mannschaften befinden sich auf einem direkten Abstiegsplatz und werden nur durch einen Punkt getrennt. Paderborn ist am Samstag im immens wichtigen Auswärtsspiel beim Tabellenfünfzehnten aus Mainz zu Gast. (Bundesliga: Mainz 05 - Paderborn ab 15.30 Uhr im LIVETICKER)

DFL überprüft Ausweichtermine für das Spiel

Die Problematik ist der Deutschen Fußball Liga bekannt: Aus diesem Grund werden mögliche Ausweichtermine und eine schnelle Entscheidung in Aussicht gestellt. "Die DFL steht diesbezüglich in Kontakt mit beiden Klubs. Über eine mögliche Neuansetzung des Bundesliga-Spiels SV Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt wird die DFL am morgigen Freitag entscheiden", gab die GmbH bereits am Donnerstag bekannt.

Auf die Eintracht wartet ohnehin ein vollgepackter Terminkalender. Bereits am 4. März steht das DFB-Pokalduell - wieder gegen Werder - an, bevor es schon am 7. März zu Bayer Leverkusen geht. Sollte sich Frankfurt für das Europa-League-Achtelfinale qualifizieren, stünde man schon am 12. März wieder auf dem Platz.