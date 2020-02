Schockmoment in Freiburg!

Nach nicht einmal 30 Minuten in der Bundesliga-Partie gegen TSG 1899 Hoffenheim musste Freiburgs Robin Koch beim Stand von 0:0 mit einer stark blutenden Platzwunde das Feld verlassen. (Bundesliga: SC Freiburg - TSG 1899 Hoffenheim im SPORT1-Liveticker)

In der 24. Minute ging der Freiburger Verteidiger, der in der Winterpause mit RB Leipzig in Verbindung gebracht wurde, in ein Laufduell mit Hoffenheims Diadie Samassekou Richtung eigene Torauslinie. Im Zweikampf verlor der 23-Jährige das Gleichgewicht und knallte ungebremst in die eine Werbebande. Besonders bitter: Koch erwischte mit dem Kopf genau den dünnen Metallrahmen zwischen zwei Teilen der Bande.

Der Verteidiger, seit Oktober 2019 auch Nationalspieler, blieb direkt liegen und wurde minutenlang von der medizinischen Abteilung der Freiburger behandelt. Danach konnte er auf eigenen Beinen das Feld verlassen, das Spiel war für ihn aber beendet. Laut Sky wurde Koch im Anschluss in den Katakomben genäht.

Als Ersatz für den verletzten Defensivakteur schickte SCF-Coach Christian Streich Verteidiger Manuel Gulde ins Spiel.