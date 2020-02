Der völlig überraschende Rücktritt von Jürgen Klinsmann als Cheftrainer bei Hertha BSC beschäftigt die deutschen Fußball-Fans.

In den sozialen Medien kommentierten zahlreiche User das eigenmächtige Ausscheiden, auch Ex-Spieler Ondrej Duda reagierte.

Der Slowake war in der Vorsaison mit elf Treffern Berlins bester Schütze, hatte unter Klinsmann seinen Stammplatz verloren, gehörte teilweise nicht einmal mehr dem Kader an und flüchtete im Winter per Leihe zu Norwich City.

Die Meldung der Hertha bei Instagram, dass Klinsmann "ab sofort nicht mehr Cheftrainer von Hertha BSC" ist, versah der Mittelfeldspieler mit seinem Synonym "dudao_10" wenige Minuten nach Veröffentlichung prompt mit einem Like und zeigte damit seine mangelnde Wertschätzung für den ehemaligen Bundestrainer.

