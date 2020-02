Kingsley Coman hat sich der britischen Fußball-Agentur Colossal Sports Management angeschlossen.

"Wir freuen uns, die Aufnahme eines Weltklasse-Fußballtalents in der Colossal-Familie bekannt geben zu können. Kingsley Coman ist ein Spieler, der keiner Vorstellung bedarf und wir freuen uns sehr darauf, mit ihm zusammenzuarbeiten", wird Eigentümer und und Chief Executive Officer Aidy Ward auf der Homepage des Unternehmens zitiert.

Bei Colossal Sports Management stehen unter anderem auch Raheem Sterling (Manchester City) und Alex Oxlade-Chamberlain (FC Liverpool) unter Vertrag. Bislang wurde Coman von der Agentur Together For You vertreten.

"Die Zukunft ist für diesen jungen Mann vielversprechend, und wir können es kaum erwarten, mit einer, wie ich sicher bin, sehr langen und erfolgreichen Beziehung zu beginnen", freute sich Ward über die künftige Zusammenarbeit mit dem 23-Jährigen Bayern-Star.