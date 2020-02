Jürgen Klinsmann verfolgte die letzten Minuten des Desasters kopfschüttelnd auf der Trainerbank, dann eilte der Trainer von Hertha BSC zu Jordan Torunarigha und nahm seinen Innenverteidiger in den Arm.

Im ersten Spiel nach den rassistischen Anfeindungen gegen Torunarigha haben restlos enttäuschende Berliner eine krachende 1:3 (0:1)-Niederlage gegen den FSV Mainz 05 kassiert. (LIVETICKER zum Nachlesen)

Der "Big City Club" steckt tief im Abstiegskampf - aber Klinsmann gab seinem Team erstmal zwei Tage frei.

Klinsmann gibt Hertha-Stars frei

Er habe schon nach zehn Minuten gemerkt, dass seine Mannschaft platt sei. "In der Kabine haben wir entschieden, dass die Jungs jetzt mal zwei Tage bekommen, um die Köpfe freizubekommen - und dann fokussieren wir uns auf Paderborn", erklärt der Ex-Bundestrainer nach der Partie.

"Für uns ist das ein enttäuschendes Ergebnis am Ende einer intensiven und hektischen Woche. Wir haben gemerkt, dass die Köpfe schwer waren. Die letzten Tage waren für alle etwas zu viel", erklärte Klinsmann den vor allem in der ersten Halbzeit desolaten Auftritt seines Teams. (SERVICE: Alle Ergebnisse im Überblick)

Der 55-Jährige stellte sich dennoch vor seine Stars. "Iich denke aber, das ist menschlich, ich kann der Mannschaft daher keinen wirklichen Vorwurf machen."

Für diese Szene sieht Wagner Rot

Berlin mit Klinsmann im Abstiegskampf

Die Situation beim Hauptstadt-Klub ist dennoch brisant. Im Winter gab kein europäischer Klub mehr Geld auf dem Transfermarkt aus als die Hetha, wo mittelfristige mit Investor Lars Windhorst das Ziel Champions League ausgegeben wurde. (SERVICE: Tabelle der Bundesliga)

Satte 78 Millionen wurden unter anderem in Krzysztof Piatek (für 27 Millionen vom AC Mailand) und Santiago Ascacíbar (11 Mio./VfB Stuttgart) investiert. Bei der peinlichen Niederlage gegen die Mainzer, die mit vier Pleiten in Serie angereist waren, blieben aber nicht nur die Neuzugänge blass.

"Uns ist allen bewusst, dass wir unten drin stehen. Wir müssen jetzt den Kampf annehmen", sagte Herthas Nationalspieler Niklas Stark bei Sky nach einem Spiel, in dem große Gesten der Solidarität mit Torunarigha das einzig Positive aus Herthas Sicht waren.

"Wir haben nicht gut genug Fußball gespielt, das sollten wir aber nicht zu hoch hängen", sagte Teamkollege Arne Maier: "Jetzt geht es darum, im nächsten Spiel drei Punkte zu holen."

Quaison glänzt für Mainz - Wolf fliegt mit Rot runter

Der überragende Robin Quaison erzielte alle Treffer für Mainz (17./82./90.+4, Foulelfmeter) zum so wichtigen Erfolg beim Rivalen aus der Hauptstadt und steht nun bei elf Saisontoren.

Berlin, das zudem Marius Wolf mit Gelb-Roter Karte (88.) verlor, kam durch ein Eigentor von Jeffrey Bruma (84.) zum Anschlusstreffer.

Nach zuvor vier Niederlagen in Serie rückte die Mainzer Mannschaft von Trainer Achim Beierlorzer (21 Zähler) bis auf zwei Punkte an die Hertha in der Tabelle heran und darf zumindest etwas durchatmen.

Hertha geschockt - Pfeifkonzert von den Fans

Berlin war von Quaison kalt erwischt worden. Nach einem Pass vom toll aufspielenden Levin Öztunali tanzte der Schwede Nationalspieler Stark mit Leichtigkeit aus und schob aus halblinker Position ein.

Danach wirkte die defensiv nicht immer sattelfeste Hertha geschockt, denn auch im Spielaufbau lief wenig zusammen. Erst ein Distanzschuss von Maier (30.) brachte etwas Gefahr, FSV-Torwart Robin Zentner parierte jedoch.

Nach der Halbzeitpause wurde Hertha aktiver, die Fans hatten sie vor der Pause mit einem Pfeifkonzert und "Wir wollen euch kämpfen sehen"-Rufen angestachelt.

Ernsthaft in Gefahr geriet der Mainzer Sieg aber nicht.