Hammer in Berlin: Jürgen Klinsmann beendet nach nur 76 Tagen seine Trainertätigkeit bei Hertha BSC.

Nach "langer Überlegung" sei der 55-Jährige zu der Überzeugung gekommen, von seinem Amt beim Bundesligisten zurückzutreten. Dies kündigte er auf seinem Facebook-Account an. Klinsmann-Berater Roland Eitel bestätigte auf SID-Anfrage die Demission des Ex-Bundestrainers bei Hertha.

Der Coach begründete seine Entscheidung mit fehlender Rückendeckung. "Als Cheftrainer benötige ich allerdings für diese Aufgabe, die noch nicht erledigt ist, auch das Vertrauen der handelnden Personen. Gerade im Abstiegskampf sind Einheit, Zusammenhalt und Konzentration auf das Wesentliche die wichtigsten Elemente. Sind die nicht garantiert, kann ich mein Potenzial als Trainer nicht ausschöpfen und kann meiner Verantwortung somit auch nicht gerecht werden", schrieb Klinsmann.

"Deshalb bin ich nach langer Überlegung zum Schluss gekommen, mein Amt als Cheftrainer der Hertha zur Verfügung zu stellen und mich wieder auf meine ursprüngliche langfristig angelegte Aufgabe als Aufsichtsratsmitglied zurückzuziehen."

Erst am Montag hatte sich Klinsmann beim vom Club organisierten Facebook Livechat mit Berliner Fans noch entspannt gegeben.

"Am Dienstag kommen die Jungs frisch zurück aufs Gelände, und dann legen wir den vollen Fokus auf den SC Paderborn", sagte Klinsmann da. "Die nächsten Spiele werden nicht einfach, aber wir sind insgesamt auf dem richtigen Weg und guter Dinge, dass wir noch mehr Punkte einfahren werden. Wir stehen sechs Zähler vor dem Relegationsplatz und wollen uns Woche für Woche mehr Luft nach unten verschaffen."

Das muss nun ohne den Welt- und Europameister in vorderster Linie geschehen. Ob und in wieweit Alexander Nouri nun die Hauptverantwortung übertragen bekommt, hat der Verein noch nicht kommuniziert. Am Dienstagvormittag leiteten Nouri und Markus Feldhoff gemeinsam mit Fitnesscoach Werner Leuthard das Training der Profis.

Klinsmann mit mäßiger Bilanz

Klinsmann hatte das Amt erst Ende November von Ante Covic übernommen, nachdem dieser mit dem Klub in den Tabellenkeller gerutscht war. In neun Bundesliga-Spielen holte der frühere Welt- und Europameister zwölf Zähler. Im DFB-Pokal unterlagen die Berliner im Achtelfinale in der vergangenen Woche bei Schalke 04 mit 2:3 nach Verlängerung.