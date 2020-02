Der FC Bayern hat sportlich eine Gala im Skandalspiel bei der TSG Hoffenheim gefeiert und dabei Fragezeichen durch den Ausfall von Robert Lewandowski beiseite gewischt.

6:0 hieß es am Ende für den Tabellenführer der Bundesliga. (Das Spiel zum Nachlesen im LIVETICKER)

Überschattet wurde die Partie durch beleidigende Plakate im Bayern-Fanblock gegen Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp. Das Spiel wurde in der 67. Minute deshalb unterbrochen und erst fortgesetzt, nachdem die Banner heruntergenommen wurden. In der 77. Minute gab es erneut eine Unterbrechung wegen eines anderen Plakats.

Schmähungs-Eklat in Sinsheim: Spieler setzen Zeichen

Erst nach rund zehn Minuten Pause ging es weiter - und beide Teams ließen für die restlichen 13 Minuten Spielzeit nur noch den Ball laufen, passten sich das Spielgerät gegenseitig zu um das Spiel über die Zeit zu bringen.

Sorgenkind Coutinho schnürt Doppelpack

Sportlich hatte der FCB zurvor an diesem Tag begeistert. Besonders das bisherige Sorgenkind Philippe Coutinho und Youngster Joshua Zirkzee trumpften beim Torfestival gegen die Kraichgauer auf.

Star-Leihspieler Coutinho (33./47.) erzielte bei seiner Rückkehr in die Startelf einen Doppelpack und wurde von den Teamkollegen nach seinen Treffern demonstrativ gefeiert.

Der verletzungsbedingte Ausfall von Kingsley Coman hatte ihm erneut eine Chance geboten. (SERVICE: Der Bundesliga-Spielplan)

Zirkzee setzt kuriose Serie fort

Der erst 18 Jahre alte Angreifer Zirkzee durfte erstmals in der Bundesliga von Beginn an ran - und verbuchte als nomineller Lewandowski-Ersatz im 4. Bundesligaspiel schon seinen dritten Treffer (15.). Dafür brauchte er insgesamt nur 26 Minuten.

Serge Gnabry hatte für die Bayern bereits in der 2. Minute das 1:0 erzielt, in der 15. Minute erhöhte Joshua Kimmich auf 2:0. Der eingewechselte Leon Goretzka (62.) stellte den Endstand her, ehe Schiedsrichter Dingert gezwungen war, die Partie zweimal zu unterbrechen. (SERVICE: Der Bundesliga-Spielplan)

Bayern verteidigt durch den Sieg seine Tabellenführung in der Bundesliga. (SERVICE: Die Tabelle)