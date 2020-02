Wird am Sonntag bereits der Meister gemacht? Dafür ist es wohl zu früh, doch ein wegweisendes Duell steht in der Bundesliga an.

Der FC Bayern empfängt RB Leipzig (Bundesliga: Bayern München - RB Leipzig, Sonntag, ab 18.00 Uhr im LIVETICKER) zum absoluten Spitzenspiel.

Wer gewinnt die Partie zwischen Tabellenführer und Verfolger? Kann Timo Werner Robert Lewandowski ausstechen? Hat Hansi Flick die besseren Ideen als Julian Nagelsmann?

SPORT1 und Tipico Sportwetten haben zum Spitzenduell einige interessante Wetten herausgesucht, die lohnenswert sein könnten.

Der FC Bayern schießt unter Hansi Flick derzeit 3,4 Treffer pro Spiel. Damit sind die Münchner derzeit Spitzenreiter in Europa.

RB Leipzig trat bisher dreimal in München an - jedoch ohne Erfolg. Die Roten Bullen verloren jede Bundesliga-Partie und konnten noch keinen Punkt mitnehmen. Sollte der deutsche Rekordmeister gewinnen, erhält man das 1,4-Fache. Zuletzt kam mit Dani Olmo jedoch ein vielversprechender Neuzugang in Leipzig an, der auch in München den Unterschied machen kann. Der Kroate feierte im DFB-Pokal in Frankfurt in seinem zweiten Auftritt gleich seine Tor-Premiere.

Robert Lewandowski kommt bislang auf 22 Treffer, Timo Werner auf 20. Damit steht das Duell "Platz 1 vs. Platz 2" auch in der Torjägertabelle an. Selten gab es zwei solch treffsichere Stürmer in einer Saison.