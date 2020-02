Jérôme Boateng war nach dem 4:1-Sieg beim 1. FC Köln bewusst, bei wem er sich zu bedanken hat.

Im zweiten Durchgang hatte Manuel Neuer den FC Bayern durch starke Paraden davor bewahrt, nochmal zittern zu müssen. Neuer ließ sowohl Jhon Córdoba als auch Anthony Modeste mit starken Reaktionen in der Schlussphase verzweifeln.

"Man of the Match", schrieb Boateng daher am Sonntagabend in einem Tweet über ein Bild des jubelnden Bayern-Kapitäns.

Neuer der "beste Torwart der Welt"

Für Boateng war die Leistung des deutschen Nationaltorhüters sogar Grund genug, um in seinem Tweet in eine echte Lobeshymne zu verfallen. Er nannte Neuer den "ohne Zweifel mit Abstand besten Torwart der Welt."

Neuer selbst haderte nach dem Spiel mit der nachlassenden Leistung seines Teams. "Wenn bei uns einiges schiefgegangen wäre, dann hätte Köln fünf, sechs Tore schießen können", sagte Neuer: "Wir machen uns das Leben selber schwer."

Der Vertrag Neuers läuft im Sommer 2021 aus. Ob der 33-Jährige sein Arbeitspapier verlängert, ist noch nicht sicher.

Mit Alexander Nübel bekommt der Weltmeister von 2014 zur kommenden Saison neue Konkurrenz.