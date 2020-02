Vize-Meister Borussia Dortmund hält Anschluss im Titelrennen der Bundesliga und klettert durch ein 2:0 (0:0) bei Werder Bremen vorübergehend auf den 2. Platz. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

Bayern-Verfolger RB Leipzig ist vor dem Duell am Samstagabend mit dem FC Schalke 04 nur noch Dritter hinter dem BVB. (Service: Tabelle der Bundesliga)

Für die abstiegsbedrohten Bremer war es die sechste Heimniederlage in Serie, ein Negativrekord in der Vereinsgeschichte.

Dortmund betrieb durch Tore von Dan-Axel Zagadou (52.) und Phanömen Erling Haaland (66.) zumindest etwas Wiedergutmachung für das Pokal-Aus gegen Werder vor zweieinhalb Wochen.

Nächster Rekord für BVB-Phänomen Haaland

Haaland versenkte in der 66. Minute eine Vorlage von Achraf Hakimi unhaltbar zum 2:0 - schon sein neuntes Bundesligator.

Insgesamt war es für den norwegischen Wunderstürmer schon der zwölfte Treffer im achten Pflichtspiel für den BVB. Zudem sorgte er für einen weiteren Rekord: Noch nie zuvor schoss ein Spieler in seinen ersten sechs Bundesligaspielen neun Tore.

Werder startet aggressiv gegen Dortmund

Die favorisierten Gäste brauchten eine knappe Viertelstunde, um sich auf die ungewohnt aggressiv auftretenden Hanseaten einzustellen. Dann ergab sich durch die spielerischen Fähigkeiten der Westfalen eine klare Feldüberlegenheit, die zunächst allerdings fast immer an der Bremer Strafraumgrenze endete.

Was auch damit zusammenhing, dass Haaland mehr als eine Stunde lang gut abgeschirmt wurde und bis zum Seitenwechsel blass blieb. Der norwegische Topstürmer rannte sich in dieser Phase immer wieder fest, Ömer Toprak nahm den hünenhaften Skandinavier fast in Manndeckung.

Gefährlich wurde es für die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt zunächst lediglich in der 43. Minute, als Werder-Torhüter Jiri Pavlenka einen gefährlichen Freistoß von Raphael Guerreiro entschärfte. Die 42.100 Zuschauer entließen die Gastgeber mit Beifall in die Kabine.

Zagadou schlägt zu

Sieben Minuten nach Wiederanpfiff besorgte dann Verteidiger Dan-Axel Zagadou (52.) nach einer Ecke die Führung für den BVB. Direkt davor war Haaland mit einem abgefälschten Schuss noch knapp gescheitert.

Jadon Sancho bereitete per Ecke das Tor vor - bereits sein 15. Assist in dieser Saison (Liga-Bestwert) und der 19. Scorerpunkt in den letzten zwölf Spielen. (Service: Ergebnisse und Spielplan)

Bremen wieder mit Schwäche nach Ecke

Bei Werder rächte sich einmal mehr die Standardschwäche - Zagadous Treffer war schon das elfte Gegentor für Bremen nach einer Ecke. Ligahöchstwert.

"Bis zum Tor ist es eigentlich ein Spiel auf Augenhöhe und dann wieder so ein Scheiß-Standard. Das macht uns sauer", ärgerte sich Bremens Davy Klaassen bei Sky.

Die verdiente Führung stärkte dann das Dortmunder Selbstvertrauen sichtlich. Haaland kam in der 55. Minute zu seiner ersten Einschussmöglichkeit, Pavlenka spitzelte dem 19-Jährigen den Ball diesmal noch vom Fuß.

Nach einer guten Stunde allerdings ließ der BVB-Druck wieder ein wenig nach. Die Norddeutschen bemühten sich um Gegenspiel, aber die Durchschlagskraft fehlte. Erst nach dem zweiten Gegentor wurde etwas mutiger agiert - wirklich gefährlich wurde Werder aber nicht mehr.