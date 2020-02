Sorge um Dortmund-Star Julian Brandt.

Der Offensivspieler musste bei der 3:4-Pleite in Leverkusen zur Halbzeit ausgewechselt werden, für ihn kam Giovanni Reyna in die Partie. Bereits in der dritten Minute war Brandt nach einem Zweikampf mit Leverkusens Lars Bender verletzt liegen geblieben, nachdem er am rechten Sprunggelenk getroffen wurde.

Anzeige

Jetzt das aktuelle Trikot von Borussia Dortmund bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Anschließend humpelte Brandt über das Spielfeld, biss aber bis zum Ende der ersten Hälfte die Zähne zusammen, bevor es nicht mehr weiterging.

Nach der Partie humpelte der 23-Jährige mit auch durch die Mixed Zone und antwortete auf die Frage nach dem Befinden seines Sprunggelenks: "Es ist sehr, sehr dick."

Eine genaue Diagnose seiner Verletzung steht aber noch aus.