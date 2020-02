Jürgen Klopp hat die Einkaufspolitik von Borussia Dortmund in höchsten Tönen gelobt.

"Ich traue Dortmund mit Can und Haaland in der Rückserie noch einiges zu", sagte der Trainer des FC Liverpool der Bild.

Anzeige

Erling Haaland ist nach seinem Wechsel von Red Bull Salzburg mit sieben Toren in drei Spielen schon durchgestartet, Emre Can (kam von Juventus Turin) steht am Dienstag im DFB-Pokal bei Werder Bremen erstmals im BVB-Kader (DFB-Pokal: Werder Bremen - Borussia Dortmund ab 20.45 Uhr im LIVETICKER)

Alle Video-Highlights des Achtelfinals im DFB-Pokal ab Mittwoch 0.00 Uhr in der SPORT1-Mediathek und in der SPORT1 App

Klopp gratuliert BVB zu Can

"Ich freue mich für den BVB und Can. Eine Win-Win-Situation. Emre ist bei einem Klub, der wie die Faust aufs Auge zu ihm passt", meinte Klopp, der den Defensivspieler bis 2018 bei Liverpool trainierte. "Dortmund hat einen Top-Jungen, einen tollen, vielseitigen Fußballer mit überragender Einstellung." Der 26-Jährige sei "ein vorbildlicher Profi."

Can war am Deadline Day zunächst von Juventus ausgeliehen worden, im Sommer greift dann eine Kaufpflicht in Höhe von 25 Millionen Euro.