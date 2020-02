Die Liste der kuriosen Verletzungen im Fußball ist um ein weitere Kapitel reicher.

Am Dienstagmorgen musste sich der Torhüter von Hertha BSC Thomas Kraft für den Rest der Woche vom Trainingsbetrieb abmelden.

Laut Informationen des Kicker soll ihm ein Hund eine Bisswunde an der Hand zugefügt haben.

Um seinen eigenen Vierbeiner soll es sich dabei allerdings nicht gehandelt haben.

Kraft steht mit seiner Blessur in einer Reihe illustrer Namen von Fußball-Profis, denen kein Zweikampf im Training oder Spiel zum Verhängnis wurde, sondern ein eher ungewöhnliches Missgeschick.

Sein Klub-Kollege Niklas Stark hatte sich im Oktober im DFB-Teamhotel in Hamburg vor dem Estland-Länderspiel auf dem Weg zur Toilette bei der nächtlichen Kollision mit einer Tischkante eine Wunde am Schienbein zugezogen und musste sein Debüt in der Nationalmannschaft seinerzeit aufschieben.

BVB-Mittelfeldspieler Axel Witsel bezahlte Ende des vergangenen Jahres einen Treppensturz im eigenen Haus mit erheblichen Gesichtsverletzungen und einer wochenlangen Pause.