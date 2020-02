Einen Eklat gab es in der zweiten Halbzeit des Bundesliga-Spiels zwischen Borussia Mönchengladbach und der TSG Hoffenheim.

Im Gladbacher Fanblock in der Nordkurve wurde ein beleidigendes Transparent gezeigt (49.). "Hurensöhne beleidigen einen Hurensohn und werden von Hurensöhnen bestraft", war auf dem Banner zu lesen.

Im Hintergrund war ein Transparent mit dem Konterfei von Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp zu sehen. Das Plakat sorgte für viel Unruhe auf den Rängen.

Nachdem Schiedsrichter Dr. Felix Brych die Partie unterbrochen hatte, eilten Gladbachs Sportdirektor Max Eberl sowie Kapitän Lars Stindl in die Heimkurve, um auf die Anhänger einzureden.

"Die Unterbrechung lässt uns sehr bestürzt zurück. Wir haben bei Mönchengladbach klare Werte. Wir sind gegen Rassismus und Ausgrenzung. Dann müssen sich 50 Hornochsen da hinstellen und so ein Plakat aufhängen. Dafür schäme ich mich", verurteilte Eberl die Aktion nach der Partie bei Sky scharf.

Heftige Pfiffe von Gladbachs Fans

Nach kurzer Zeit wurde das Transparent wieder abgehängt. Es gab heftige Pfiffe von einem Großteil der Gladbacher Fans.

Erst am Freitag war bekannt geworden, dass Borussia Dortmund in den kommenden zwei Spielzeiten in Auswärtsspielen bei der TSG Hoffenheim auf seine Fans verzichten muss.

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) widerrief die am 2. November 2018 gegen den BVB ausgesprochene Bewährungsstrafe, weil Dortmunder Fans im jüngsten Auswärtsspiel (20. Dezember) gegen die Kraichgauer mit Schmähungen gegen Hopp erneut auffällig geworden waren. Der BVB stimmte dem Widerruf zu.