Das Rheinderby gegen den 1. FC Köln wurde in der vergangenen Woche zwar abgesagt, doch Borussia Mönchengladbach bleibt im Derby-Fieber.

Denn am Samstagabend treten die "Fohlen" beim Nachbarn in Düsseldorf an. Während die Fortuna unter ihrem neuen Trainer Uwe Rösler noch auf den ersten Sieg wartet, will die Borussia im Kampf um einen Champions-League-Platz ein Ausrufezeichen setzen. (Bundesliga: Fortuna Düsseldorf - Borussia Mönchengladbach Sa. ab 18.30 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Rose erinnert an Hinrunden-Sieg

Coach Marco Rose erinnerte vor dem Duell an die Begegnung aus der Hinrunde, als die Gladbacher aus einem Rückstand einen 2:1-Sieg machten. "Der Hinspielsieg gegen Düsseldorf war natürlich wichtig für uns. Damals standen wir am Anfang unserer Entwicklung", sagte er. "Jetzt haben wir eine andere Ausgangssituation und möchten am Wochenende natürlich wieder drei Punkte holen."

Mittelfeldspieler Christoph Kramer, der beim 2:2 in Leipzig wegen einer Kopfverletzung ausgewechselt wurde, ist laut Rose wieder ohne Einschränkung fit. Verzichten muss er weiterhin auf Abwehrspieler Ramy Bensebaini (Muskelfaserriss).

Düsseldorf muss auf Andre Hoffmann verzichten. Der Abwehrspieler ist nach der fünften Gelben Karte gesperrt.

