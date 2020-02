Vorhang auf für den Liga-Kracher!

Die Fußballfans in der ganzen Republik fiebern dem Gigantentreffen zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig entgegen. (Bundesliga: FC Bayern München - RB Leipzig, ab 18.00 Uhr im SPORT1-LIVETICKER)

SPORT1 begleitet die letzten Entwicklungen vor dem Anpfiff im Countdown-LIVETICKER:

+++ Dopa-Runde lobt Flick +++

Zur Trainerfrage sagt Friedhelm Funkel im CHECK24 Doppelpass: "Ich glaube, dass sie intern Gespräche führen, die nicht nach außen dringen. Er macht einen fantastischen Job, mit der Mannschaft und seinem Trainer-Team. Wenn du ihn an der Seitenlinie siehst oder in der Pressekonferenz -- da kann man sich nur wünschen, dass er bei Bayern bleibt."

Auch Stefan Effenberg ist mit dem Trend beim Tabellenführer einverstanden. "Ich finde es gut, dass die Verantwortlichen gesagt haben, bis zum Sommer soll es weitergehen. Aber es ist klar, dass sie sich jetzt etwas Zeit lassen. Flick ist sehr gut gestartet, dann kam ein bisschen der Einbruch. Jetzt ist es wieder positiv. Der Trainer sollte aber Einfluss haben auf die Kaderzusammenstellung", sagte der SPORT1-Experte.

Reinhold Beckmann fügte an: "Es tritt das Phänomen ein, dass sie sich über sich selbst langweilen. Wie gegen Hoffenheim (4:3-Sieg im Pokal, Anm. d. Red.), als sie nach einem 1:4 noch mal in eine brenzlige Situation kommen. Das ist die Gefahr."

+++ Hernández nur auf der Bank +++

Nach SPORT1-Informationen wird Lucas Hernández noch nicht in der Startelf des FC Bayern stehen.

Stattdessen setzt Trainer Hansi Flick auf Jérôme Boateng und Leon Goretzka. Serge Gnabry oder Philippe Coutinho müssen auf der Bank Platz nehmen.

+++ Krösche glaubt an Coup in München +++

RB-Sportdirektor Markus Krösche gibt sich im CHECK24 Doppelpass sehr zuversichtlich, was Leipzigs Chancen in München angeht.

"Wir freuen uns auf das Spiel. Es wird sehr intensiv. Wir sind zuversichtlich, dass wir etwas mitnehmen können. Es ist weder für Bayern noch für uns ein Endspiel. Es ist keine Vorentscheidung", erklärte Krösche bei SPORT1.

Zur zuletzt abfallenden Leistungskurve Leipzigs meinte er: "Das Wort Krise nehmen wir nicht in den Mund. Wir haben es zuletzt nicht geschafft, unsere Qualität auf den Platz zu bringen. Aber von einer Krise sind wir weit entfernt. Wir wollen Bayern an die Grenzen gehen. Wir wollen das Spiel heute gewinnen."

Nach seiner Einwechslung beim Pokalaus in Frankfurt habe Timo Werner "gute Chancen, heute in der Startelf zu stehen."

+++ Lewandowski und Werner im Duell +++

Das Aufeinandertreffen ist auch das direkte Duell der beiden Topknipser der Bundesliga. Münchens Superstar Robert Lewandowski konnte sich in 20 Spielen bereits sensationelle 22 Mal in die Torschützenliste eintragen.

Aber Timo Werner lässt sich nicht abschütteln. Der deutsche Nationalspieler hatte seinerseits auch bereits 20 gute Gründe zum Jubeln.

+++ Flick lobt Leipzig +++

Das Duell der beiden Topstürmer steht auch stellvertretend für das Kopf-an-Kopf-Rennen im Titelkampf. Erst letzte Woche hatte der Rekordmeister einen Ausrutscher der Leipziger genutzt und sich an die Tabellenspitze gesetzt. Diese Situation wollen die Bullen natürlich nur zu gerne wieder drehen.

Dass Leipzig die Qualität dafür hat, dessen ist sich FCB-Coach Hansi Flick bewusst. "Sie haben enorme Qualität, auch von der Bank. Sie werden ihr Glück in der Offensive suchen. Es gibt mehrere Möglichkeiten", spielt er damit auch auf Werner an.

+++ Müller in Topform - Hernández vor Comeback +++

Die Münchner haben in den letzten Spielen wieder genug Selbstvertrauen getankt, um mit breiter Brust in das Spiel zu gehen. Sinnbild für das neu gewonnene Münchner Lächeln ist Thomas Müller. Der 30-Jährige hat wieder zu seiner absoluten Topleistung zurückgefunden.

"Thomas macht es einfach gut, er hat sein Selbstvertrauen gesteigert. Wir sind natürlich zufrieden, dass er trifft und Tore vorbereitet. Außerdem gibt er taktische Dinge an die Spieler weiter, er ist sehr wichtig für uns", lobt Flick seinen Offensiv-Akteur.

Daher wird auch am Sonntag nichts an einem Einsatz Müllers vorbeiführen. Ob das auch für Lucas Hernández gilt, wollte Flick noch nicht verraten. "Ich möchte keine Aussage geben, wie weit er ist. Er ist auf einem guten Weg, wir sind mit dem Verlauf zufrieden. Er ist sehr motiviert - alles andere wird sich am Sonntag zeigen", ließ er sich auf der Pressekonferenz nicht in die Karten schauen.

+++ So können Sie FC Bayern München - RB Leipzig LIVE verfolgen +++

TV: Sky

Stream: SkyGo

Liveticker: SPORT1.de und in der SPORT1 App