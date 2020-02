Der 1. FC Köln läuft im Karnevalstrikot auf © 1. FC Köln Instagram

Köln - Der 1. FC Köln empfängt den FC Bayern. Da das Spiel am Sonntag in die fünfte Jahreszeit fällt, laufen die Gastgeber in einem besonderen Trikot auf.