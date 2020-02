Borussia Dortmund hat vor dem wegweisenden Spiel gegen Eintracht Frankfurt am Freitag ohne Achraf Hakimi und Emre Can trainiert. (Bundesliga: Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt, Freitag ab 20:30 Uhr im LIVETICKER)

Hakimi fehlte am Mittwoch aus persönlichen Gründen. Der 21-Jährige befindet sich in Spanien bei seiner Lebensgefährtin, die bereits am Dienstagnachmittag das erste Kind des Paares zur Welt brachte. "Alle sind wohlauf", sagte Sportdirektor Michael Zorc.

Anzeige

Hakimi soll am Donnerstag zurückkehren und dürfte für das Freitagsspiel zur Verfügung stehen. Can hingegen trainierte individuell, soll aber am Freitag wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.

Jetzt das aktuelle Trikot von Borussia Dortmund bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Gegen die Eintracht definitiv nicht zur Verfügung stehen Kapitän Marco Reus (Muskelverletzung), Julian Brandt (Außenbandanriss im Sprunggelenk) und Thomas Delaney (Aufbautraining nach Knieproblemen).