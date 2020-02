Am 21. Spieltag der Bundesliga steigt in München das absolute Topspiel. Spitzenreiter Bayern München empfängt Verfolger RB Leipzig. (Bundesliga: FC Bayern München - RB Leipzig, Sonntag ab 18.00 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Für den Rekordmeister verliefen die letzten Tage mehr als erfreulich. Im DFB-Pokal konnte man sich - trotz einiger Schwächen zum Schluss - gegen TSG 1899 Hoffenheim durchsetzen und steht damit im Viertelfinale.

Bereits am Wochenende zuvor nutzten die Münchner einen Ausrutscher Leipzigs und übernahmen erstmals seit dem 6. Spieltag wieder die Tabellenführung. Diesen Platz an der Sonne wollen die Münchner nun im direkten Duell gegen RB Leipzig verteidigen und wenn möglich, den Vorsprung ausbauen. (SERVICE: Die Tabelle der Bundesliga)

Bayern-Coach Hansi Flick gibt auf der Pressekonferenz vor dem Spiel darüber Auskunft, wie für das Kracherduell gegen Leipzig und plant und wie die personelle Situation ist.

+++ Flick lobt Müller +++

"Wir haben im Trainerteam und der Mannschaft eine gute Kommunikation. Die Wertschätzung ist da, was eine gute Voraussetzung ist. Thomas (Müller) ist ein Spieler, der sein Selbstvertrauen steigern, wenn er Tore macht. Er performt sehr gut und daher gibt es keinen Grund an was anderes zu denken. Wir sind zufrieden, dass er viele Tore macht aber auch vorbereitet. Er ist auch einer, der die taktischen Dinge den Spielern weiter gibt. Er ist einfach ein wichtiger Spieler."

+++ Flick: Coutinho nicht zufrieden +++

"Es ist nicht einfach. Die Trainingseinheiten von Philippe waren zuletzt sehr gut. Klar war gegen Hoffenheim nicht alles top, es war aber auch nicht alles schlecht. Ich glaube, dass er mit seiner Leistung, die er gerade bringt, auch nicht zu 100 Prozent zufrieden ist. Er ist aber ein Spieler von uns und wir müssen ihm helfen, was wir auch tun. Ich bin überzeugt davon, dass er uns noch sehr helfen wird, daher müssen wir das abwarten. In jeder Karriere gibt es auch ein Formtief und es ist nicht so einfach sich in eine so homogene Mannschaft einzufügen. Er ist fit und ich bin positiv gestimmt."

+++ Warum kickte Flick im Training mit? +++

"Wir haben einen Abwehrspieler gehabt mit Hernandez, der nicht jeden Angriff mitmachen konnte, daher habe ich mich hingestellt. Wir haben heute eine Aktivierung nach der Regeneration gestern gehabt."

+++ Scholl sagt: Kimmich übt zu viel Kritik +++

"Mehmet und ich tauschen uns öfters aus, den Dialog finde ich immer gut. Das ist jetzt seine Meinung, die ist oft nicht konform mit anderen Menschen. Für uns ist Josua Kimmich ein wichtiger Spieler. Er hat eine Schlüsselposition und ich mag Spieler, die ihre Meinung sagen und vorangehen. Er ist auf einem guten Weg und ich bin mit seiner Entwicklung sehr zufrieden."

+++ Kann Hernandez schon spielen? +++

"Da möchte ich keine Aussage machen, wie weit er schon ist. Da würde ich vieles vorwegnehmen. Er ist auf einem guten Weg und wir sind zufrieden mit dem Verlauf. Er ist sehr motiviert und alles andere wird sich am Sonntag zeigen."

+++ Flick ist heiß aufs Topspiel +++

"Gerade für den FC Bayern München ist es entscheidend, wir müssen immer Stärke zeigen. Für viele ist das ein Endspiel, davon will ich aber nichts wissen. Danach sind noch 13 weitere, da kann viel passieren. Es ist ein Spiel, auf das wir uns freuen, da ist jeder heiß drauf. Wir wollen das Spiel gewinnen. Wir haben Stärke gezeigt, aber es geht immer weiter. An jedem Spieltag werden wir wieder gemessen."

+++ Flick lobt Nagelsmann +++

"Das ist kein Spiel der Trainer, das wird alles auf dem Platz entschieden. Ich schätze Julian (Nagelsmann) sehr, er hat eine klare Philosophie und klare Gedanken. Wo sie jetzt stehen zeigt, dass sie eine Spitzenmannschaft sind. Sie haben enorme Qualität, daher wird es für die Zuschauer ein gutes Spiel."

+++ "Wie sehr darf sich Bayern zurücklehnen, um trotzdem zu gewinnen?" +++

Auf SPORT1-Nachfrage: "Ich bin kein Freund von solchen Dingen. Wir haben Zuschauer und Fans, die Spieler sehen wollen, die 90 Minuten ihre Qualität auf den Platz bringen. Es ist wichtig, dass man in jedem Spiel zu 100 Prozent auf dem Platz steht und zu 100 Prozent motiviert ist. Das haben wir zuletzt gut hinbekommen und über die letzten beiden Spiele haben wir gesprochen."

+++ Flick mit letztem Spiel nicht zufrieden +++

"Wir sind gut gestartet, haben drei Siege. In Mainz haben wir hoch geführt, und dann einen Gang runtergeschaltet. Wir haben alle Fußball gespielt und wissen, wie das ist. Im letzten Spiel (gegen Hoffenheim) haben wir zu viele Chancen zugelassen und haben dann auch einfach nicht gut verteidigt. Es ist aber abgehakt. Wir haben alles angesprochen und die richtigen Schlüsse daraus gezogen. Am Sonntag erwarten wir das anders und zwar über 90 Minuten."

+++ Bayern-Coach gibt Personal-Update +++

"Kingsley (Coman) wird wieder im Kader sein, da freuen wir uns alle drauf. Drei Spieler stehen nicht im Kader : Niklas Süle, Javi Martinez und Ivan Perisic. Alle anderen können dabei sein."

+++ Flick ist da +++

Hansi Flick betritt den Presseraum. Es kann losgehen.

