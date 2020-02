Borussia Dortmund muss in den kommenden drei Spielzeiten bei Auswärtsspielen bei der TSG Hoffenheim auf seine Fans verzichten.

BVB-Pressesprecher Sascha Fligge bestätigte am Donnerstag den Eingang eines entsprechenden Strafantrages des DFB-Kontrollausschusses nach erneuten Schmähungen gegen TSG-Mäzen Dietmar Hopp und meinte: "Wir haben schriftlich Stellung bezogen. Da es sich um ein schwebendes Verfahren handelt, werden wir uns darüber hinaus nicht zu Wort melden - bis es eine Faktenlage gibt."

Laut übereinstimmenden Medienberichten wird der Vizemeister dem Antrag zustimmen, die Bewährung einer im November 2018 verhängten entsprechenden Strafe auszusetzen.

Hopp mehrfach von BVB-Fans beleidigt

"Es gibt noch kein rechtskräftiges Urteil in der Sache. Der Verein muss sich jetzt erst mal entscheiden. Das Verfahren ist jedenfalls noch nicht abgeschlossen", erklärte Anton Nachreiner, Vorsitzender des DFB-Kontrollausschusses, bei SPORT1.

Geht der BVB nicht vor dem Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes gegen den Antrag vor, wird das Urteil wohl in den nächsten Tagen rechtskräftig. Nach Sportschau-Informationen sollen die Dortmunder auch mit einer Geldstrafe in Höhe von 60.000 Euro belegt werden, zudem müsse der Klub die TSG für entgangene Einnahmen entschädigen.

Im jüngsten Gastspiel in Sinsheim kurz vor Weihnachten hatten die BVB-Anhänger zahlreiche beleidigende Banner entrollt und Schmählieder angestimmt. Schon bei vorherigen Duellen war der 79-jährige Hopp mehrmals beleidigt worden, was der Investor auch schon in mehreren Fällen zur Anzeige gebracht hatte.