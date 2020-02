Was geschah am Samstagnachmittag vor den Einlässen des Berliner Olympiastadions?

Bevor Hertha BSC dem 1. FC Köln auf dem Rasen hoffnungslos unterlegen war und eine 0:5-Pleite hinnehmen musste, herrschte offenbar bei vielen Kölner Fans blankes Entsetzen.

Anzeige

Grund waren laut einer offiziellen Stellungnahme der Geißböcke die unverhältnismäßigen Kontrollen einiger Berliner Ordner.

"Viele mitgereiste Fans des 1. FC Köln haben die beiden ersten Tore beim Auswärtssieg in Berlin verpasst und mussten stattdessen bis zu 90 Minuten auf eine zweite Kontrolle vor dem Block warten", heißt es beim FC.

Angstzustände bei vielen FC-Fans

Und weiter: "Dabei kam es zu Gedränge, in dem Fans solche Angstzustände durchstehen mussten, dass sie in Tränen ausbrachen. Die letzten Fans waren erst nach der 33. Spielminute auf der Tribüne."

Erlebe bei MAGENTA SPORT alle Sky Konferenzen der Fußball-Bundesliga und der UEFA Champions League live und die Highlights auf Abruf! | ANZEIGE

Laut Angaben der Berliner seien so intensive Nachkontrollen durchgeführt worden, weil zuvor Pyrotechnik sichergestellt wurde.

Allerdings, so die Ansicht des 1. FC Köln, rechtfertige dies nicht, "Hunderten pünktlich angereisten, friedlichen und unauffälligen Fußballfans so lange den Zugang zu ihren bezahlten Plätzen zu verwehren und sie in einem derart beengten Bereich festzuhalten".

Beide Vereine wollen nun die Geschehnisse gemeinsam aufarbeiten.