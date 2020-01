Am kommenden Freitag (17.1.) ist es endlich soweit!

Mit der Partie des FC Schalke 04 gegen Borussia Mönchengladbach fällt der Startschuss für die Rückrunde der Bundesliga-Saison 2019/20.

Während die Wintervorbereitung der Klubs auf die Zielgerade einbiegt, stehen am Freitag weitere Testspiele auf dem Programm.

Wie schlägt sich der Tabellenfünfte Schalke 04 gegen den Hamburger SV oder der Tabellennachbar Bayer 04 Leverkusen gegen den FC St. Gallen?

SPORT1 zeigt alle Spiele im LIVETICKER.

VfL Wolfsburg - FC Seoul 1:1

1. FC Köln - Genk 1:1

Borussia Mönchengladbach - SC Freiburg 0:0

FC Utrecht - Bayer 04 Leverkusen 4:3

FC Augsburg - Cercle Brügge 2:1

+++ Augsburg liegt gegen Brügge vorne +++

In der 52. Minute erzielt Fredrik Jensen die Führung

+++ Ohne Weghorst kein Sieg gegen Seoul +++

Ohne Topstürmer Wout Weghorst (27) und Rückkehrer Daniel Ginczek (28) hat Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg im ersten von zwei Testspielen am Freitag in Albufeira offensiv nur wenige Akzente setzen können. Gegen den FC Seoul aus Südkorea kam die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner (45), der verschiedene taktische Systeme spielen ließ, nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus.

Den Treffer für die Wölfe erzielte Yunus Malli (14.) nach einer sehenswerten Einzelleistung, kurz vor Schluss verschoss der 27-Jährige einen Foulelfmeter.Am Nachmittag stand für Wolfsburg zum Abschluss des Trainingslagers in Portugal noch eine weitere Partie gegen Servette Genf (17.00 Uhr) auf dem Programm. Der Tabellenneunte startet am 18. Januar beim 1. FC Köln in die Rückrunde.

+++ Köln spielt nur Remis +++

Der 1. FC Köln wartet weiter auf seinen ersten Sieg im neuen Jahr. Die Mannschaft von Trainer Markus Gisdol kam am Freitag im Trainingslager in Benidorm beim Test gegen den belgischen Erstligisten KRC Genk zu einem 1:1 (0:0). Ismail Jakobs (59.) brachte den FC gegen das Team des deutschen Trainers Hannes Wolf in Führung.

Theo Bongonda (72.) glich wenig später aus, kurz zuvor hatte Jakobs (70.) einen Kopfball an den Innenpfosten gesetzt. Am Dienstag hatten sich die Kölner in den Spielen gegen die belgischen Klubs RSC Charleroi (1:2) und KV Mechelen (2:2) nicht durchsetzen können. In der Liga geht es für den Tabellen-15. am 18. Januar (15.30 Uhr/Sky) mit einem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg weiter.

+++ Bayer Leverkusen verliert gegen Utrecht mit 4:3 +++

Bayer Leverkusen steht vor dem Rückrundenstart der Fußball-Bundesliga noch viel Arbeit bevor. In ihrem ersten Testspiel der Vorbereitung unterlag die Mannschaft von Trainer Peter Bosz am Freitag dem niederländischen Erstligisten FC Utrecht in La Manga/Spanien mit 3:4 (0:2).

Kai Havertz (53./90.) und Kevin Volland (80.) erzielten die Bayer-Tore, Abwehrspieler Sven Bender fehlte wegen einer Oberschenkelprellung. Im Anschluss stand für die zweite Leverkusener Besetzung noch ein Test gegen den FC St. Gallen auf dem Programm. Zum Auftakt der Rückrunde tritt Bayer am 19. Januar beim SC Paderborn an.

+++ Augsburg schafft gegen Brügge den Ausgleich +++

+++ Köln kassiert gegen Genk den Ausgleich +++

Für die Geißböcke trifft Jakobs.

+++ Gladbach gewinnt das Testspiel gegen den SC Freiburg mit 2:1 +++

Um 15 Uhr müssen die Borussen nochmal ran, dann wechselt Trainer Marco Rose komplett durch. Es geht dann nochmal gegen Freiburg.

+++ Freiburg verkürzt auf 1:2 +++

Nils Petersen erzielt für die Freiburger den Anschlusstreffer zum 1:2.

+++ Gladbach macht im Test ernst +++

Zur Pause stand es noch 0:0, doch im zweiten Durchgang dreht Alassane Plea auf und trifft zwei Mal.

+++ Alle Testspiele der Bundesligisten am Freitag +++

Bayer 04 Leverkusen - FC Utrecht (14 Uhr), 1. FC Köln - KRC Genk (14 Uhr), VfL Wolfsburg - FC Seoul (14 Uhr), Borussia Mönchengladbach - SC Freiburg (15 Uhr), FC Augsburg - KSV Cercle Brügge (15 Uhr), Bayer 04 Leverkusen - FC St. Gallen (16 Uhr), Fortuna Düsseldorf - FC Basel (16:30 Uhr), VfL Wolfsburg - Servette Genf (17 Uhr), Hamburger SV - FC Schalke 04 (18 Uhr)

+++ Schalke 04 zurück in Deutschland +++

Von vergangenem Montag bis gestern weilte die Mannschaft von Trainer David Wagner in Fuente Alamo im Trainingslager. Aus Südspanien flogen die Gelsenkirchener zunächst nach Hamburg, wo am Freitag um 18 Uhr ein Testspiel gegen den Zweitligisten Hamburger SV ansteht.

+++ Leverkusen testet gegen St. Gallen +++

Sowohl die Werkself, als auch der Schweizer Erstligist bereiten sich derzeit im spanischen La Manga auf die Rückrunde vor. Ab 16 Uhr treten beide in einem Testspiel gegeneinander an.

+++ Wolfsburg gegen Servette Genf +++

Die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner weilt seit Samstag (4.1.) im Trainingslager in Almancil. Unter der portugiesischen Sonne bestreiten die Wölfe ab 17 Uhr ein Testpiel gegen den Schweizer Erstligisten Servette Genf.