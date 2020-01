Grünes Licht für Jürgen Klinsmann!

Der Cheftrainer von Hertha BSC darf im Heimspiel gegen den FC Bayern (Bundesliga: Hertha BSC - FC Bayern München, Sonntag 15.30 Uhr im LIVETICKER) wie gewohnt auf der Trainerbank Platz nehmen und seine Mannschaft coachen.

Das teilten der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und die Deutsche Fußball Liga (DFL) in einer gemeinsamen Stellungnahme mit. Zuletzt hatte der Weltmeister von 1990 Unterlagen über absolvierte Fortbildungen nachreichen müssen.

"Die letzten, bislang noch fehlenden Nachweise seiner Fortbildungsmaßnahmen sind heute durch den amerikanischen Nationalverband U.S. Soccer direkt beim DFB eingegangen und wurden anschließend eingehend auf die inhaltliche und qualitative Vergleichbarkeit mit nationalen Fortbildungsveranstaltungen geprüft", hieß es in der Stellungnahme: "Entsprechend wurde die Fußball-Lehrer-Lizenz von Jürgen Klinsmann ordnungsgemäß verlängert. Sein Einsatz als Cheftrainer von Hertha BSC befindet sich damit im Einklang mit den Statuten der DFL."

Lizenz drei Wochen lang gültig

Der 55-Jährige, der zuletzt das US-Nationalteam (2011 bis 2016) coachte, erwarb sich offenbar durch entsprechende Fortbildungsmaßnahmen in Kalifornien die Verlängerung seiner Trainerlizenz. Laut Bild hatte ein Bekannter Klinsmanns die fehlenden Unterlagen in dessen Haus in Kalifornien abfotografiert und per Mail weitergeleitet.

SPORT1 hatte am Freitag beim Bund Deutscher Fußball-Lehrer (BDFL) nachgefragt, welche Bedingungen in Deutschland an eine Verlängerung der entsprechenden Lizenz geknüpft sind.

"Wenn die Lizenz am 31. 12.2019 abgelaufen ist, so sollte in dem Zeitraum von drei Jahren bis zum Ablaufdatum die 20 geforderten Lerneinheiten für eine weitere dreijährige Verlängerung erworben werden", hieß es beim BDFL. "Die Lizenz ist drei Jahre gültig."

Klinsmann hatte seine Trainerlizenz im Jahr 2000 im Rahmen eines DFB-Sonderlehrgangs erworben - auf Wunsch von Berti Vogts. Der einstige Bundestrainer (1990 bis 1998) wollte damals so viele Welt- und Europameister wie möglich ins Boot holen.

Der Weltmeister von 1990 nahm an einem vierwöchigen Kurs teil und musste dann noch ein ebenso langes Praktikum absolvieren. Ebenfalls Teilnehmer dieses Sonderlehrganges waren damals Matthias Sammer, Guido Buchwald Joachim Löw und Andreas Köpke.