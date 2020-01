Beim FC Schalke 04 läuft es nach Maß.

Die Hinrunde wurde auf Platz fünf mit 30 Punkten abgeschlossen, zum Rückrundenauftakt wurde mit Borussia Mönchengladbach der Zweite der Hinrunde der Bundesliga bezwungen.

Anzeige

Das hatte nach der schwachen Vorsaison bei den Königsblauen wohl kaum einer für möglich gehalten. Doch mit dem neuen Trainer David Wagner läuft es. Schalke-Legende und "Eurofighter" Ingo Anderbrügge kennt die Gründe. "David ist jemand, der auf die Spieler eingeht, der auch den Mensch für sich gewinnen möchte, um ihn von seinem System zu überzeugen", erklärte Anderbrügge bei Magenta Sport: Arena (ab 19 Uhr LIVE im TV und Stream).

Jetzt das aktuelle Trikot von Schalke 04 bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Anderbrügge: Wagner hat "jeden Spieler hinter sich"

Anderbrügge und Wagner hatten im Jahr 1997 im Trikot der Königsblauen gemeinsam den UEFA-Cup gewonnen. Die beiden kennen sich gut. "Ich habe ihn nicht nur als Spieler im Kader von 1997 erlebt, wir haben 2006/2007 in Köln zusammen für den Fußball-Lehrer gelernt und hatten ein Zimmer zusammen. Er ist ein ganz feiner Mensch", erklärte Anderbrügge. Wagner wisse, was die Spieler bräuchten, weil er in Gedanken selbst noch ein Stück weit Fußballer sei. "Er hat jeden Spieler hinter sich bekommen, sowohl die älteren wie Omar Mascarell, als auch die jüngeren wie Weston McKennie oder Amine Harit."

Gerade die jungen Spieler profitieren von Wagner. Dazu hat er auch Leistungsträger wieder in Form, gebracht. Amine Harit blüht nach einer schwachen Vorsaison inklusive persönlicher Probleme neu auf. "Junge Spieler brauchen den Trainer, brauchen klare Leitplanken, ein klares Spielsystem", erklärte Anderbrügge, der über 350 Pflichtspiele für die Königsblauen absolvierte.

Erlebe bei MAGENTA SPORT alle Sky Konferenzen der Fußball-Bundesliga und der UEFA Champions League live und die Highlights auf Abruf! | ANZEIGE

Auch die Position junger Spieler ist für Anderbrügge entscheidend. "Sie dürfen auch positionstechnisch nicht immer hin- und hergeschoben werden, das ist in der Vergangenheit häufig passiert", erklärte er. "Beim David ist das nicht so. Er hat zum einen den Mensch für sich gewinnen können, und er hat ein klares Spielsystem."

Auch als Person schätzt Anderbrügge den neuen Schalke-Trainer. "David wirkt sehr authentisch, ist sehr clever", erklärte er. Die Mannschaft zahle es ihm zurück. "Das Publikum hat schnell gespürt, dass da wieder eine Mannschaft auf dem Platz steht. Das hilft natürlich. Das sind auf Schalke immer ein paar Prozent, wenn das Publikum hinter der Mannschaft steht."