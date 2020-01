Verstärkung für den FC Bayern und Trainer Hansi Flick!

Der deutsche Rekordmeister leiht den spanischen Rechtsverteidiger Álvaro Odriozola bis zum Saisonende von Real Madrid aus.

SPORT1 begleitet die offizielle Vorstellung des 24-Jährigen ab 14.30 Uhr.

Die Pressekonferenz im LIVETICKER:

+++ Gleich geht's los +++

Neben dem Neuzugang wird ab 14.30 Uhr auch Salihamidzic auf dem Podium in der Säbener Straße sitzen.

+++ Salihamidzic zufrieden +++

"Wir sind überzeugt, dass Álvaro Odriozola unserer Mannschaft mit seinen Qualitäten helfen wird. Ich bin froh, dass wir so einen Außenverteidiger gefunden haben", so Sportdirektor Hasan Salihamidzic in der Pressemitteilung der Bayern.

+++ Flicks Wunsch entsprochen +++

In der Pressemitteilung des deutschen Rekordmeisters wird auch Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge zitiert:

"Nach internen Gesprächen haben wir beschlossen, dem Wunsch unseres Cheftrainers Hansi Flick nach Verstärkung für die Defensive zu entsprechen und uns gemeinsam für Álvaro Odriozola entschieden. Wir freuen uns sehr über die Verpflichtung und bedanken uns bei den Verantwortlichen von Real Madrid für die sehr freundschaftlichen und partnerschaftlichen Gespräche."

+++ Eckdaten zu Bayerns Neuzugang +++

Álvaro Odriozola wechselte im Sommer 2018 von seinem Heimatverein Real Sociedad San Sebastián zu Real Madrid und gewann in seiner ersten Saison mit den Königlichen die FIFA-Klubweltmeisterschaft.

Für die spanische Nationalmannschaft kam der 24-Jährige bislang vier Mal zum Einsatz und erzielte dabei einen Treffer.

In der Hinrunde der laufenden Saison setzten ihn die Madrilenen in vier La-Liga-Spielen (344 Minuten) sowie einmal über 90 Minuten in der Champions League beim 3:1-Heimsieg gegen den FC Brügge ein.