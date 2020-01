Rechtsverteidiger-Optionen beim FC Bayern zum Durchklicken:

Bayern-Trainer Hansi Flick hat im Winter-Trainingslager in Katar einen Transfer-Wunsch geäußert. Aus seiner Sicht gibt es im Kader vor allem auf der Rechtsverteidiger-Position Bedarf.

"Wir schauen, was wir im Kader noch machen können. Es ist in der Winterpause aber nicht so einfach. Ein Rechtsverteidiger ist wichtig. Das würde uns mehr Optionen bieten", erklärte Flick.

Welche Alternativen für rechts hinten hat der FC Bayern schon im Kader? Welche Spieler könnte der Rekordmeister holen?

SPORT1 gibt einen Überblick.