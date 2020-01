Beim FC Bayern entspannt sich die personelle Situation.

Zwei Tage vor dem Start der Münchner in die Bundesliga-Rückrunde kündigte Trainer Hansi Flick die Rückkehr von zwei Leistungsträgern an. (Bundesliga-Tabelle)

Flick: Gnabry mit neuer Frisur

"Robert Lewandowski ist wieder mit dabei. Auch Serge Gnabry ist - mit neuer Frisur - einsatzbereit", sagte Flick bei der Pressekonferenz vor dem Spiel des Rekordmeisters bei Hertha BSC (So., ab 15.30 Uhr im LIVETICKER).

Lewandowski sei "nahe an 100 Prozent", so Flick: "Bei den Abschlüssen vor dem Tor hat man nicht gespürt, dass was war. Und er hat auch keine Schmerzen. Er ist absolut im Soll."

Gnabry hatte während der Vorbereitung in Doha mit Achillessehnenproblemen zu kämpfen, Lewandowski hat seine Leisten-Operation gut überstanden.