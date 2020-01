Die Stars des FC Bayern schwitzen bis zum kommenden Freitag in der katarischen Hauptstadt Doha, um sich für die Rückrunde fit zu machen.

Bereits am 19. Januar müssen die Münchner bei Hertha BSC liefern (Bundesliga: Hertha BSC - FC Bayern ab 15.30 Uhr im LIVETICKER). Im Fokus stehen beim Rekordmeister aktuell allerdings andere Themen wie der Transfer von Alexander Nübel zur neuen Saison, den die Bayern am Samstag bekannt gegeben haben.

Anzeige

Neuer selbst äußerte sich am Montagvormittag in Doha in einer Presserunde zu seinem kommenden Teamkollegen.

Neuer: "Nübel gehört die Zukunft"

"Es ist eine Entscheidung des Vereins hinsichtlich der Zukunft. Dennoch haben wir auch gute Torhüter. Dennoch ist Alexander Nübel ein sehr guter Torwart, dem vielleicht die Zukunft gehört", sagte Neuer.

Bislang zögerte der Bayern-Keeper, seinen Vertrag bis 2023 zu verlängern. Wie SPORT1 erfuhr, macht der Nationalspieler seine Entscheidung maßgeblich davon abhängig, wer langfristig Trainer beim FC Bayern werden soll. "Für mich ist es jetzt wichtig, wie es mit Hansi Flick weitergeht."

Flick könne langfristig Cheftrainer bei den Bayern sein, "weil er gute Arbeit leistet". Für seine Verlängerung sei Nübels Wechsel an die Säbener Straße dagegen "unerheblich". Wie lange Neuer überhaupt noch zwischen den Pfosten stehen wird, kann er selbst nicht sagen: "Es gibt keine Deadline für meine Karriere. Solange ich happy bin und die Voraussetzungen stimmen, spiele ich gerne."

Spielpraxis für Nübel? "Der Trainer entscheidet"

Auf die Frage, ob er Nübel in der kommenden Saison einige Pflichtspiele abtreten werde, sagte Neuer: "Ich bin Profi, ich will immer spielen. Ich bin kein Statist, sondern Protagonist. Aber der Trainer entscheidet natürlich." Neuer weiter: Ich kann mich nicht in ihn hineinversetzen. Aber ich wollte immer die Nummer 1 sein. Ich wollte immer spielen."

DAZN gratis testen und die Freitags- und Montagsspiele der Bundesliga live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Bayern-Coach Hansi Flick hatte sich bereits am Sonntag den Fragen der Journalisten gestellt und dabei über den Nübel-Transfer gesprochen.

Der Trainer zeigte sich dabei sehr angetan vom Sommer-Transfer: "Bayern hat die Chance genutzt, um einen sehr talentierten Torhüter nach München zu holen. Das ist sehr weitsichtig." Dennoch hoffe er, dass Neuer in München bleibt. "Manuel Neuer ist aktuell der weltbeste Torhüter und der FC Bayern wird gut daran tun, ihn zu halten."