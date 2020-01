Beim FC Bayern stehen in der nächsten Zeit einige Vertragsgespräche an.

Thomas Müller, Manuel Neuer, Javi Martínez, David Alaba, Thiago und Jérôme Boateng haben beim Rekordmeister nur noch einen Vertrag bis Sommer 2021 - entsprechend müssen sich Spieler und Verein in den kommenden Wochen und Monaten über die Zukunft klar werden.

Dabei dürfte es nur zwei Alternativen geben: Entweder der jeweilige Kontrakt wird verlängert - oder der Spieler wird verkauft. Einen ablösefreien Wechsel nach der Vertragslaufzeit würde man dagegen kaum riskieren.

"Wir werden mit allen irgendwann Gespräche führen und uns anhören, was sie in der Zukunft machen wollen", sagt Bayerns Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge am Rande einer Übergabe von Erinnerungszeichen für Opfer des Nationalsozialismus.

FC Bayern: Müller-Zukunft ist unklar

"Dann werden wir irgendwann sicher auch Entscheidungen zu fällen haben. Das wird man abwarten müssen."

Auch die Zukunft von Müller ist nach wie vor unklar, wenngleich Rummenigge den 30-Jährigen ausdrücklich lobt. "Thomas kommt jetzt ein bisschen in den zweiten Frühling. Das ist wichtig für uns. Wir brauchen seine Tore, seine Vorlagen und auch sein bayerischen Esprit. Er ist für uns ein wichtiger Spieler", erklärt der FCB-Boss.

"Mein Fokus liegt ausschließlich darauf, die Saison erfolgreich zu bestreiten. Was dann im Sommer passiert, da werde ich mit dem Verein sprechen und mit mir selbst. Dann schauen wir mal, in welche Richtung das geht", hatte Müller zuletzt im Gespräch mit SPORT1 erklärt.

SPORT1 weiß: Für Müller ist vieles vorstellbar. Eine Luftveränderung ebenso wie eine Vertragsverlängerung.

DFB-Comeback? Müller spricht von EM-Teilnahme

Als Indiz für eine Verlängerung des 2021 auslaufenden Vertrag Müllers wollte er das große Lob nicht gelten lassen. "Wir haben nicht nur ihn, dessen Vertrag in eineinhalb Jahren ausläuft", sagte Rummenigge.