Gelson Fernandes steht Eintracht Frankfurt vorerst nicht zur Verfügung.

Der Mittelfeldspieler zog sich im Trainingslager der Hessen in den USA einen Sehnenverletzung am Hüftbeuger zu. Das teilte der Klub am Montagabend mit.

Der Schweizer werde demnach zu weiteren Untersuchungen in die Heimat zurückreisen. Wie lange Fernandes ausfällt, war zunächst nicht bekannt.

Zudem erlitt Shverdi Cetin eine Muskelverletzung.