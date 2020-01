Borussia Dortmund hat nach dem 5:3-Erfolg über den FC Augsburg ein 5:1-Erfolg gegen den 1. FC Köln folgen lassen. Mann des Abends war abermals Winterneuzugang Erling Haaland.

Zum Leitwesen des einst so gefeierten BVB-Angreifers Paco Alcácer, der nun den Verein im Winter verlassen will. Nachdem ein Transfer zum FC Valencia geplatzt ist, soll nun Villarreal an dem spanischen Nationalspieler interessiert sein.

Doch das ist nicht die einzige Thematik, die auf der Pressekonferenz von Interesse sein könnte. Auch die Personalie Emre Can dürfte von den Journalisten angesprochen werden sowie das bevorstehende Heimspiel gegen Aufsteiger Union Berlin.

Das Hinspiel an der Alten Försterei hatte der BVB sensationell mit 1:3 verloren. (Bundesliga: Borussia Dortmund- Union Berlin, Samstag ab 15.30 Uhr im LIVETICKER)

Den Fragen auf der PK stellen sich BVB-Trainer Lucien Favre und Sportdirektor Michael Zorc.

Die Pressekonferenz zum Nachlesen im TICKER:

+++ Favre verrät nicht, ob Erling Haaland von Beginn an spielt +++

"Das kann ich nicht beantworten. Es ist möglich, aber wir werden sehen."

+++ Favre: Zagadou eine Option +++

"Er kann in der Dreierkette und der Viererkette gut spielen und war zuletzt sehr gut. Wir werden Morgen sehen, ob er von Beginn an spielen wird."

+++ Wie sieht die Defensive aus, Herr Favre? +++

"Ich habe festgestellt, dass Köln nur eine Aktion in der ersten Halbzeit hatte. Das war, als Guerreiro seine Schuhe verloren hatte. In der zweiten Halbzeit hatten sie zwei, oder drei halbe Möglichkeiten und eine große. Da müssen wir noch Fortschritte machen."

+++ Favre lobt Union Berlin +++

"Ich habe schlechte Erinnerungen an das Hinspiel. Ich kenne Union gut, sie sind sehr schwer zu spielen. Sie sind sehr athletisch, sehr physisch und sehr gut organisiert."

+++ Zorc: Keine Entscheidung bei Emre Can +++

"Das Zeitfenster ist beschränkt. Ich halte nichts davon, Wasserstandsmeldungen zu geben. Wir beschäftigen uns mit dem Spieler, es ist aber noch keine finale Entscheidung getroffen."

+++ Auch Favre äußert sich zu Alcácer +++

"Wir haben Alternativen und ja auch schon mit anderen Stürmern gespielt."

+++ Zorc erläutert Stand bei Alcácer +++

"Wir haben Paco heute freigestellt um finale Gespräche mit einem Klub in Spanien zu führen. Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht. Wir müssen abwägen, was ich noch von einem Spieler bekomme und erwarten kann. Wenn die wirtschaftlichen Parameter dann stimmen, dann werden wir einem Transfer zustimmen."

+++ Favre mit dem Personal-Update +++

"Nur Delaney kann nicht spielen, obwohl es schon viel besser bei ihm geht. Sonst können alle spielen."

+++ Favre ist da +++

Der BVB-Coach und der Sportdirektor betreten den Presseraum. Es kann losgehen.

+++ Herzlich Willkommen +++

Herzlich Willkommen zur Pressekonferenz des BVB mit Lucien Favre und Michael Zorc.