Großes Wiedersehen in Bremen!

Am 19. Spieltag der Bundesliga trifft Leonardo Bittencourt auf seinen Stammverein. Der Mittelfeldspieler ist aktuell von der TSG 1899 Hoffenheim an Werder Bremen ausgeliehen. (Bundesliga, 19. Spieltag: Werder Bremen - TSG 1899 Hoffenheim, ab 15.30 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Bei den Norddeutschen läuft es für den 26-Jährigen rund. Von 15 möglichen Spielen für Werder Bremen stand er zwölfmal in der Startelf und konnte sich auch bereits zweimal in die Torschützenliste eintragen. "Ich bereue es keine Sekunde lang, hierher gekommen zu sein. Es hat sich alles bestätigt, was ich mir erhofft habe", zog er eine positive Zwischenbilanz.

Einsatz von Vogt noch offen

Der einzige Negativaspekt des Wechsels ist der Abstiegskampf, in den die Norddeutschen überraschend reingerutscht sind. Allerdings geht der Deutsch-Brasilianer mit dieser Situation professionell um und will alles dafür geben, den "Verein aus dem Keller zu holen."

Der Sieg gegen Fortuna Düsseldorf nach der Winterpause war daher ein wichtiges Signal an die Konkurrenz, das auch wieder für eine breite Brust in Bremen sorgt. "Das wird schon ein schwieriges Spiel. Hoffenheim hat eine gute Mannschaft, individuell gut, spielerisch stark. Aber wir wissen auch um unsere Stärken und spielen zu Hause. Wir wollen dieses Spiel gewinnen", freut sich Bittencourt daher schon auf das Wiedersehen mit seinen ehemaligen Kollegen.

Ob auch Kevin Vogt, der ebenso wie Bittencourt aus dem Kraichgau an die Weser verliehen wurde, an dem Wiedersehen teilnehmen kann, ist noch fraglich. Der Abwehrspieler musste gegen die Fortuna mit einer Gehirnerschütterung ausgewechselt werden. Sein Einsatz ist daher noch nicht sicher.

Seine Qualitäten hatte er im ersten Einsatz im Werder-Trikot bereits unter Beweis gestellt. "Er hat im ersten Spiel gezeigt, wie wichtig er für eine Abwehr sein kann. Das Ende der Partie war nicht so schön, aber wir hoffen, dass es bis Sonntag klappt", drückte Bittencourt daher die Daumen für eine schnelle Rückkehr.

Heimschwäche gegen Auswärtsstärke

Bedarf an einem gesunden Vogt hätte Grün-Weiß auf jeden Fall. Immerhin kommt mit den Kraichgauern ein Verein, der sich auf fremden Plätzen wohlfühlt. Bereits vier Siege konnte das Team von Alfred Schreuder in der Ferne schon feiern und musste lediglich zweimal als Verlierer vom Platz gehen.

Ganz anders sieht die Bremer Ausgangslange aus - erst einen einzigen Sieg konnten die Werder-Fans in der heimischen Arena bejubeln, gleich fünfmal traten die Gäste mit drei Punkten im Gepäck die Heimreise an.

