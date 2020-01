Wout Weghorst fehlt dem VfL Wolfsburg beim SC Paderborn © Getty Images

Der VfL Wolfsburg tritt ohne Topstürmer Wout Weghorst in Paderborn an, dem Angreifer droht aber keine lange Pause. Ein Neuzugang könnte von Beginn an auflaufen.