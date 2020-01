Bundesligist Borussia Mönchengladbach verleiht den dänischen Linksverteidiger Andreas Poulsen nach Österreich.

Wie der Klub am Freitag mitteilte, schließt sich U21-Nationalspieler Poulsen für ein halbes Jahr Austria Wien an. In der laufenden Saison kam Poulsen für die Fohlen nur zu vier Einsätzen in der Regionalliga-Mannschaft.

"Auf seiner Position gibt es in unserem Kader aktuell in Oscar Wendt und Ramy Bensebaini starke Konkurrenz", sagte Sportdirektor Max Eberl: "Für Andreas ist es jetzt wichtig, auf hohem Niveau Spielpraxis zu bekommen."