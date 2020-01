Erlin Haaland muss zunächst noch auf sein Debüt für Borussia Dortmund warten.

Zum Rückrunden-Auftakt beim FC Augsburg muss der BVB-Neuzugang auf der Bank Platz nehmen. Dort sitzt auch das 18-jährige Mega-Talent Giovanni Reyna. (Bundesliga: FC Augsburg - Borussia Dortmund, ab 15.30 Uhr im LIVETICKER)

Die Schwarz-Gelben wollen mit dem Spiel bei den Fuggerstädtern die große Aufholjagd einläuten. Mit sieben Punkten Rückstand auf Tabellenführer RB Leipzig ging Borussia Dortmund Ende Dezember in die Winterpause. (Tabelle der Bundesliga)

Um dieses Zeil zu erreichen setzt Trainer Lucien Favre im Sturm auf Marco Reus, Jadon Sancho und Thorgan Hazard.

"Wir wissen, was und dort erwartet, und darauf müssen wir uns einstellen. Aber wir haben auch die Mittel, um zu gewinnen", kündigte Sportdirektor Michael Zorc auf der Abschluss-Pressekonferenz vor der Partie anan.

Alcácer nicht im Kader

Mut macht gegen die Augsburger ein Blick auf die Statistik. Erst einmal musste sich der BVB in neun Spielen in Augsburg geschlagen geben.

Diese Niederlage kam allerdings zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. In der Vorsaison verlor man bei der 1:2-Niederlage in der WWK Arena am Ende wichtige Punkte auf dem Weg zur damals schon fast sicher geglaubten Meisterschaft.

Seinerzeit war auch Paco Alcácer erfolgreich, der in seinen bislang drei Spielen gegen den FCA stolze sechs Tore erzielte und auch in der Hinrunde doppelt traf. Der Spanier ist allerdings nicht im Kader. Um ihn ranken sich seit Wochen Wechselgerüchte.

Die Aufstellungen:

FC Augsburg: Koubek - Lichtsteiner, Gouweleeuw, Jedvaj, Max - Baier, Khedira - Richter, Jensen, Vargas - Niederlechner

Borussia Dortmund: Bürki - Piszczek, Hummels, Akanji - Hakimi, Witsel, Brandt, Guerreiro - Sancho, Hazard - Reus

Hoffenheim empfängt kriselnde Eintracht

Nur drei Punkte hinter der Borussia und damit in Schlagdistanz zu den Champions-League-Plätzen rangiert aktuell die TSG Hoffenheim.

Nach zwischenzeitlich vier sieglosen Partien in Serie fanden die Kraichgauer zum Ende der Hinrunde wieder zurück in die Spur und feierten gegen Union Berlin und den BVB zwei wichtige Siege, die es nun zum Rückrundenstart gegen Eintracht Frankfurt (Bundesliga: TSG Hoffenheim - Eintracht Frankfurt, ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) zu vergolden gilt.

Für die Eintracht läuft es in dieser Saison hingegen noch nicht so wie gewünscht. Nur einen Sieg holte die SGE aus den vergangenen sieben Ligaspielen und liegt damit nur drei Punkte vor Fortuna Düsseldorf auf dem Relegationsplatz. Immerhin gab es im Hinspiel einen knappen 1:0-Sieg für die Elf von Adi Hütter.

Freiburg schielt gegen Mainz nach oben

Während es für Frankfurt nach dem sensationellen letzten Jahr also durchaus enttäuschend läuft, sieht es beim SC Freiburg deutlich besser aus. (Spielplan der Bundesliga)

Mit 26 Zählern stehen die Breisgauer vor dem Duell gegen Mainz 05 (Bundesliga: FSV Mainz 05 - SC Freiburg, ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) im gesicherten Mittelfeld und haben lediglich zwei Zähler Rückstand auf Bayer Leverkusen auf dem letzten Europa-League-Platz.

Bei den Mainzern wechseln sich hingegen seit dem Amtsantritt von Achim Beierlorzer regelmäßig Licht und Schatten ab. In sechs Spielen unter der Leitung des ehemaligen Köln-Trainer gab es jeweils drei Siege und drei Niederlagen.

Köln will Schwung ins neue Jahr mitnehmen

Beierlorzers Ex-Klub empfängt derweil zum Rückrundenstart den VfL Wolfsburg (Bundesliga: 1. FC Köln - VfL Wolfsburg, ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) im Rheinenergiestadion.

Mit drei Siegen in Serie schafften die Domstädter unter Neu-Trainer Markus Gisdol vor dem Jahreswechsel die erhoffte Kehrtwende und werden hoffen, den Schwung auch mit ins neue Jahr nehmen zu können.

Die Wölfe konnten nach neun ungeschlagenen Spielen zu Saisonbeginn dagegen nur fünf Punkte aus den vergangenen acht Partien einfahren und drohen, im Niemandsland der Tabelle zu versinken.

Werder im Kellerduell zu Gast in Düsseldorf

Zu einem echten Kellerduell kommt es in Düsseldorf, wo die heimische Fortuna den SV Werder Bremen (Bundesliga: Fortuna Düsseldorf - Werder Bremen, ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) zu Gast hat.

Nach Platz acht in der Vorsaison mit deutlich größeren Ambitionen in die Saison gestartet, belegten die Hanseaten nach Ende der Hinrunde mit lediglich 14 Punkten den vorletzten Platz.

Die Fortuna rangiert mit einem Zähler mehr auf dem Relegationsplatz, konnte am 17. Spieltag beim 2:1-Sieg gegen Union Berlin aber immerhin den Negativlauf von sechs sieglosen Spielen in Folge beenden.

