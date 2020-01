Im Überspringen ist Bright Arrey-Mbi jetzt schon ein Meister.

Der 16 Jahre alte Innenverteidiger wechselte im vergangenen Sommer von der Chelsea-Jugend zum FC Bayern und könnte noch in der B-Jugend spielen. Die Münchner bauten ihn aber direkt in der U19, also den A-Junioren ein.

Anzeige

Im Team des Trainergespanns um Ex-Bayern-Star Martin Demichelis und Danny Schwarz ist er seitdem Stammspieler. Dass seine Gegenspieler teils drei Jahre älter sind, bereitet ihm keine Probleme.

Arrey-Mbi ist quasi das Münchener Defensiv-Pendant zum 15 Jahre alten Sturm-Juwel des BVB, Youssoufa Moukoko.

"Biest" Arrey-Mbi beeindruckt Joshua Kimmich

"Bright hat sich sehr gut in München eingelebt und bereits große Fortschritte gemacht. Wir haben ihn in dieser Saison als nominellen U17-Spieler schon ausschließlich in der U19 eingesetzt, um ihn individuell mehr zu fordern", sagt Campus-Chef Jochen Sauer im Gespräch mit SPORT1.

Aufgrund starker Leistungen und seines Talents hatte ihn Cheftrainer Hansi Flick bereits für den Kader des Wintertrainingslagers in Doha/Katar berufen. "Bright ist schon ein Biest, er hat mich überrascht", schwärmte Joshua Kimmich anschließend.

David Alaba ergänzte: "Seine Athletik und sein Spielverständnis sind schon sehr weit. Ich sehe bei ihm viel Potenzial."

Debüt bei Bayern II in Aussicht

Arrey-Mbi (sein Vorbild ist Virgil van Dijk) hat Eindruck hinterlassen, weshalb ihm schon der nächste Sprung in Aussicht gestellt wird.

Sauer verrät: "Falls seine Entwicklung weiterhin so positiv verläuft, ist es nicht ausgeschlossen, dass er die nächste Saison schon im Männerbereich spielen wird und regelmäßig bei unseren Amateuren dabei ist. Aber das wollen wir erst noch abwarten."

Der Bayern-Plan sieht vor, dass der deutsche U17-Nationalspieler die laufende Saison auf jeden Fall mit den U19-Junioren abschließt.

In der A-Junioren Bundesliga Süd/Südwest steht man auf dem zweiten Tabellenplatz und nur einen Punkt hinter der U19 des VfB Stuttgart. In der UEFA Youth League steht man im Achtelfinale. Arrey-Mbi (Vertrag bis 2022) soll an den U19-Herausforderungen weiter wachsen.

DAZN gratis testen und die Freitags- und Montagsspiele der Bundesliga live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Campus-Chef: Anpassung der Karriereplanung möglich

Gibt es für ihn einen Karriereplan beim FC Bayern? "Natürlich", sagt Sauer, "allerdings nicht im Sinne einer 'Mehrjahresplanung'."

Der 47-Jährige erklärt: "Wir gehen auf jeden Spieler individuell ein und beurteilen regelmäßig seine sportlichen Entwicklungen. Daran orientieren sich die nächsten Maßnahmen, die wir dann auch konsequent umzusetzen. Die Anpassung der Karriereplanung kann dann auch schon mal quartalsweise erfolgen."

Wie Vorstands-Boss Karl-Heinz Rummenigge, ist auch Sauer ein Befürworter der DFL-Pläne, wonach Talente schon mit 16 Jahren im Profi-Fußball eingesetzt werden sollen.

"Prinzipiell positiv", bewertet sie der Nachwuchsleiter, "weil wir uns damit an den gültigen Altersgrenzen der Konkurrenz im Ausland orientieren und einen Wettbewerbsnachteil ausgleichen."

Arrey-Mbi beträfe diese Änderung nicht, denn im März feiert er seinen 17. Geburtstag - und seine meisterlichen Aussichten.