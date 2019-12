Mijat Gacinovic macht Alexander Nübel keinen Vorwurf für dessen brutalen Kung-Fu-Tritt im Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Schalke 04.

"Leider passieren solche Zusammenstöße manchmal im Kampf um den Ball. Alexander Nübel Danke, dass du dich sofort entschuldigt hast. Das kann im Fußball vorkommen.", schrieb der Serbe gestern Abend auf seinem Instagram-Account unter ein Bild der brutalen Szene.

Zugleich gab er Entwarnung bezüglich seines Gesundheitszustands. "Ich kann euch jedoch mitteilen, dass es mir trotz schwerer Rippenprellung gut geht", schrieb er und bedankte sich für die "aufmunternden Nachrichten", die er im Anschluss erhalten habe.

Die Social-Media-Abteilung der Schalker reagierte postwendend auf den Post des 24-Jährigen und sendete "beste Genesungswünsche".

Gacinovic-Bruder postet Foto von Verletzungen

Gacinovic war beim Auswärtsspiel der Frankfurter in der Gelsenkirchener Veltins Arena in der 66. Minute vom herauslaufenden Nübel mit einem Kung-Fu-Tritt niedergestreckt worden und musste anschließenden ausgewechselt werden. Er blutete aus dem Mund, auch sein Trikot riss bei der Aktion, für die Nübel von Schiedsrichter Felix Zwayer die Rote Karte sah.

Bereits am Abend hatte die Eintracht jedoch erste Entwarnung gegeben und mitgeteilt, dass sich Gacinovic eine "schwere Rippenprellung" zugezogen habe, es ihm den "Umständen entsprechend aber soweit gut" gehe.

Auf Instagram postete sein Bruder Marko später ein Foto, das Gacinovic mit nacktem Oberkörper zeigt. Darauf waren neben fünf langen Stollenabdrücken auf seiner Brust auch kleinere Blessuren an den Rippen zu erkennen.

Mijat Gacinovcs Bruder postete ein Bild von den Verletzungen des SGE-Akteurs auf Instagram © instagramcom/mijat10

Wie lange der Offensivemann der Eintracht fehlen wird, ist bislang noch nicht bekannt. Bereits am Mittwoch trifft die SGE in der Bundesliga auf den 1. FC Köln (Bundesliga: Eintracht Frankfurt - 1. FC Köln, ab 20.30 Uhr im LIVETICKER), ehe es am Sonntag zum Hinrundenabschluss gegen den SC Paderborn geht.