Die Bayern-Stars weihnachtlich unterwegs - zum Durchklicken:

Die Stars des FC Bayern sind traditionell zu Beginn der Adventszeit unterwegs und besuchen Fanclubs in der ganzen Bundesrepublik, in Österreich und sogar in Südtirol.

Dabei werden die Spieler in die bunten Weihnachtsfeiern kreativ und interaktiv eingebunden. Eine Freude für die Fans und die Bayern-Stars.

SPORT1 zeigt die besten Bilder der Bayern-Besuche.