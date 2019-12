Die Bayern-Talente mit Profiverträgen zum Durchklicken:

Der letzte Spieler, der aus dem Bayern-Nachwuchs den Sprung zu den Profis geschafft und sich dort auch etabliert hat, war David Alaba.

In den vergangenen Jahren investierte der FC Bayern 100 Millionen Euro in ein neues Nachwuchsleistungszentrum, um die Durchlässigkeit zur ersten Mannschaft zu erhöhen.

Anzeige

Jetzt das aktuelle Trikot des FC Bayern bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Sportdirektor Hasan Salihamidzic stattete in den vergangenen Jahren eine Reihe von Talenten mit Profiverträgen aus. Und Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge versprach am Sonntag bei einem Fanclub-Besuch: "Ich sage heute voraus: In den nächsten zwei Jahren werden Spieler nach oben kommen aus dem Campus."

SPORT1 zeigt eine Auswahl der Nachwuchsspieler, die seit Amtsantritt von Salihamidzic einen Profivertrag bei den Bayern unterschrieben haben und beleuchtet ihre Perspektive.