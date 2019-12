Großer personeller Rückschlag für Borussia Dortmund!

Innenverteidiger Mats Hummels musste im Spiel bei der TSG Hoffenheim (1:2) in der Halbzeitpause angeschlagen ausgewechselt werden. Zuvor war er nach einem Kopfball unglücklich gelandet und hatte sich dabei an der Hand verletzt.

Für ihn kam Lukasz Piszczek in die Partie (46.). Eine genaue Diagnose bei Hummels steht noch aus. "Wir wissen nicht, was los ist mit Mats, er ist in die Klinik – ich weiß nicht, ob die Hand gebrochen ist", befürchtet Sportdirektor Michael Zorc nach Abpfiff mit besorgter Miene beim ZDF.

Während der Partie hatte sich Hummels an der schmerzenden Stelle mehrere Minuten behandeln lassen. Beim Halbzeitpfiff zeigte der 31-Jährige aber bereits an, dass es nicht weitergehen kann.

Hummels bestritt in der laufenden Saison bisher 21 Pflichtspiele und war in der Dreierkette des Dortmunder 3-4-3-Systems gesetzt.