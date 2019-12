Im DFB-Pokal und in der Europa League ereilte Borussia Mönchengladbach das frühe Aus.

Ab sofort können sich die "Fohlen" also voll und ganz auf die Bundesliga konzentrieren. Da führen sie schon seit Wochen die Tabelle an, mit einem Sieg am Sonntag beim VfL Wolfsburg könnten sie der Herbstmeisterschaft einen weiteren Schritt näher kommen. (SERVICE: Die Tabelle der Bundesliga)

Bundesliga: VfL Wolfsburg - Borussia Mönchengladbach ab 15.30 Uhr bei SPORT1 im LIVETICKER

Rose: "Stimmung ist gekippt"

Allerdings präsentierten sich die Gladbacher am vergangenen Donnerstag alles andere als herbstmeisterlich. Herbstdepression trifft die Stimmung nach dem im letzten Moment verspielten Einzug in die K.o.-Runde der Europa League besser.

"Das ist eine große Enttäuschung für uns, für den Verein und die Fans", sagte Trainer Marco Rose nach der 1:2-Heimniederlage gegen Basaksehir bei RTL: " Die Stimmung ist jetzt natürlich gekippt."

Die Chance zur Wiedergutmachung kommt freilich prompt. Ein Sieg beim VfL Wolfsburg, der nach 14 Spieltagen im Mittelfeld der Tabelle herumkrebst, und die Bundesliga-Euphorie in Mönchengladbach wäre wieder entfacht.

Voraussichtliche Aufstellung

Wolfsburg: Casteels - Bruma, Guilavogui, Brooks - Schlager, Arnold - William, Roussillon - Mehmedi - Weghorst, Joao Victor

Mönchengladbach: Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Kramer - Benes, Hofmann - Herrmann, Plea, Thuram

