Die besten 1:0-Schützen zum Durchklicken:

Marco Reus brachte Borussia Dortmund beim FSV Mainz auf Kurs. Der Kapitän traf in der 32. Minute zum 1:0 und brachte den BVB ins Rollen. Beim Abpfiff hieß es 4:0 für die Schwarz-Gelben.

Für Reus war es bereits das 50. Tor zum so wichtigen 1:0 in seiner Karriere. Doch welche Spieler erzielen in dieser Spielzeit oftmals den ersten Treffer?

SPORT1 zeigt die Meister der Dosenöffner in der Bundesliga.