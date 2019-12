War Leverkusen nur ein Ausrutscher?

Für Schalke 04 und David Wagner läuft es bisher richtig rund in dieser Saison. Die Königsblauen haben sich auf den Champions League-Plätzen in der Tabelle eingenistet und wollen sich von dort auch nicht mehr vertreiben lassen. (SERVICE: Die Tabelle der Bundesliga)

Am vergangenen Wochenende erlitt die Euphorie in Gelsenkirchen allerdings einen kleinen Dämpfer. Aber die Niederlage gegen Bayer Leverkusen soll nur ein temporärer Rückschlag gewesen sein. Das will man gegen Eintracht Frankfurt unter Beweis stellen. (Bundesliga, 15. Spieltag: Schalke 04 - Eintracht Frankfurt, ab 18.00 Uhr im SPORT1-Liveticker)

"Im Alterssegment von 19 bis 23 Jahren finde ich keine Mannschaft in Deutschland, die so interessante Spieler hat wie wir. Jetzt liegt es an uns, daraus in den nächsten Jahren etwas zu machen", wagt S04-Coach Wagner daher schon mal einen optimistischen Ausblick in die Zukunft.

Allerdings will er bei den rosigen Aussichten die Gegenwart nicht vergessen - und die heißt Frankfurt. Der Respekt vor den Hessen ist groß, obwohl sich die Eintracht aktuell in selbst in einer Schwächephase befindet. "Was Eintracht Frankfurt in den letzten zwei, drei Jahren geleistet hat, ist einzigartig, wahnsinnig gut", lobt er den kommende Gegner.

Wagners Treffen mti der Vergangenheit

Neben der sportlichen Herausforderung hat das Duell mit den Hessen auch noch eine persönliche Komponente für Wagner. Der 48-Jährige ist nicht nur in Frankfurt geboren, sondern absolvierte sogar sein erstes Bundesliga-Spiel im Trikot der Eintracht. Dazu stehen mit Bastian Oczipka und Omar Mascarell noch zweite weitere Akteure auf Schalker Seite, die auch bereits in Frankfurt aktiv waren.

Das spielt für Wagner aber keine große Rolle. Die ganze Konzentration liegt in der Gegenwart und dort heißt es, Schalke 04 weiter in der Spitzengruppe der Tabelle zu etablieren. "Es gibt noch neun Punkte zu verteilen, jeder davon ist wahnsinnig wichtig. Wir versuchen, so viele wie möglich davon mitzunehmen."

Ohne Nastasic und Uth

Dabei müssen die Knappen allerdings auf die Dienste von Matija Nastasic und Mark Uth verzichten. Der Serbe schlägt sich mit Schmerzen im Knie herum. "Wir tun alles Mögliche, dass er bald wieder spielen kann. Matija ist Vollprofi, jedes Spiel, das er nicht spielen kann, schmerzt ihn ungemein – insbesondere in dieser Phase", beschreibt Wagner die Situation.

Für Uth ist dieses Jahr bereits gelaufen. Der Stürmer muss mit einer Adduktorenverletzung pausieren und wird erst im neuen Jahr wieder zur Verfügung stehen.

Die voraussichtlichen Aufstellungen

Schalke: Nübel - Kenny, Kabak, McKennie, Oczipka - Mascarell, Serdar - Caligiuri, Harit - Raman, Kutucu

Frankfurt: Rönnow - Toure, Hasebe, Hinteregger - da Costa, Rode, Fernandes, Kostic - Gacinovic, Kamada - Paciencia

