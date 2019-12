Real Madrid, FC Chelsea oder doch SSC Neapel?

Ehe sich am Montag entscheidet, gegen wen RB Leipzig im Achtelfinale der Champions League spielen wird, müssen die Sachsen am Samstagabend erstmal in der Bundesliga bei Fortuna Düsseldorf ran.

Dort versucht das Team von Trainer Julian Nagelsmann, die erfolgreiche Serie von fünf Bundesliga-Siegen in Serie fortsetzen.

Nagelsmann: "Kampf annehmen"

"Wir müssen einen harten Kampf erwarten. Das ist auch die Ansage von Düsseldorfs Trainer Friedhelm Funkel und seinen Spielern", sagte Nagelsmann und fordert: "Wichtig ist, dass wir auf das richtige Emotionsniveau kommen. Wir müssen den besagten Kampf annehmen. Wir sind gewarnt."

Während die Leipziger mit einem Sieg die Bundesliga-Spitze erklimmen könnten, steht die Fortuna auf dem Relegationsplatz und braucht jeden Punkt, um aus dem Keller wieder herauszukommen.

Voraussichtliche Aufstellung

Düsseldorf: Steffen - Ayhan, Hoffmann, Adams - Zimmer, Zimmermann, Bodzek, Gießelmann - Baker - Thommy, Hennings

Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Ilsanker, Upamecano, Halstenberg - Demme, Laimer - Sabitzer, Nkunku - Werner, Schick

So können Sie Düsseldorf - Leipzig LIVE verfolgen:

TV: Sky

Stream: Sky Go

Liveticker: SPORT1.de und in der SPORT1 App