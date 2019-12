Der BVB trägt schwarz.

Borussia Dortmund überraschte gegen Fortuna Düsseldorf mit einem völlig neuen Look. Die Borussen spielten in komplett schwarzen Trikots, Hosen und Stutzen. Auch die Sponsoren und das Vereinswappen sind schwarz gehalten. (Bundesliga: BVB - Fortuna Düsseldorf, 15.30 Uhr im LIVETICKER)

"Die Historie unseres Vereins ist untrennbar verbunden mit seiner Heimatregion. Mit dem Sondertrikot wollen wir ein Denkmal für die Menschen setzen, die im Kohle- und Stahl-Sektor gearbeitet haben und stets für den BVB einstanden", sagt Hans-Joachim Watzke auf der Vereinshomepage.

BVB zeigt regionale Verbundenheit

Der ungewohnte Anblick hat einen regionalen Hintergrund. Mit dem Sondertrikot wollen die Dortmunder ihre Verbundenheit zu ihrer Heimat, dem Ruhrgebiet ausdrücken. "Kohle & Stahl: Seit 110 Jahren mit unserer Heimat tief verwurzelt", twitterte die Borussia.

Weiter erklärte er: "Unseren Geburtstag begreifen wir als eine Hommage an die Region und die Erinnerung, dass der BVB und die Menschen durch manch dunkle Zeiten gehen mussten, um das zu erarbeiten, was man heute hat. Diese Erinnerung tragen wir immer - und an diesem Tage sichtbar - mit uns." Der BVB feiert im Dezember seinen 110. Geburtstag.

Das Sondertrikot ist ab sofort im BVB-Shop erhältlich. Es ist limitiert auf 9.009 einzeln nummerierte Exemplare.