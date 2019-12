Was war denn da in den Torhüter des FC Schalke 04 gefahren?

In der 66. Minute des Spiels gegen Eintracht Frankfurt handelte sich Alexander Nübel einen völlig berechtigten Platzverweis ein. Beim Stand vom 1:0 stürzte er sich bei einer Abwehraktion mit dem hoch gestreckten Fuß voran in Frankfurts Mijat Gacinovic - ein Kung-Fu-Tritt, der Erinnerungen an Tim Wieses berüchtigte Aktion gegen Ivica Olic wach werden ließ.

Schiedsrichter Felix Zwayer zückte die Rote Karte und schickte Nübel vom Feld.

Gacinovic wurde heftig erwischt und musste blutend ausgewechselt werden, für Nübel spielte Markus Schubert, den Trainer David Wagner für Amine Harit ins Spiel brachte.