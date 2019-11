Bundesligist Werder Bremen hat seinen Mitarbeitern für den weltweiten Klimastreik am Freitag freigegeben. Wie der Klub mitteilte, konnten die Angestellten mittags an der zentralen Veranstaltung (12 Uhr) in der Bremer Innenstadt teilnehmen. Das Training für die Profis war für 14.30 Uhr angesetzt.

"Wir beschäftigen uns immer intensiver mit den Auswirkungen unseres Handelns und mit unserem Beitrag für den Klimaschutz", sagte Präsident und Geschäftsführer Hubertus Hess-Grunewald: "Basis dieser Überlegungen sind auch viele engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unseren Reihen. Werder mit seiner Leuchtturmfunktion ist hier auch gefordert, entsprechende Signale zu senden."

Die Grün-Weißen verweisen selbst auf einige Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzes, die der Klub umsetzt. Neben der Nutzung einer großen Photovoltaik-Anlage auf dem Weserstadion soll in Kürze auch ein Konzept zur Verwendung von Dienstfahrrädern vorgestellt werden.

Bei der Pflege seiner Rasenplätze am Peterswerder verwendet Werder zudem laut eigenen Angaben keine chemischen Methoden zur Unkrautvernichtung mehr.