Abwehrspieler Tony Jantschke wird Borussia Mönchengladbach vorerst fehlen.

Wie der Tabellenführer am Freitag mitteilte, hat Jantschke (29) beim 2:1 in der Europa League gegen AS Rom einen "kleinen Muskelfaserriss im Oberschenkel" erlitten und wird "bis auf Weiteres" ausfallen.

Jantschke war am Donnerstag gegen die Italiener in der 28. Minute ausgewechselt worden, das Ligaspiel am Sonntag gegen Werder Bremen (Bundesliga: Borussia Mönchengladbach - Werder Bremen, ab 13.30 Uhr im LIVETICKER) wird er verpassen.