Nach seiner Rangelei mit Eintracht-Kapitän David Abraham hat das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) Vincenzo Grifo vom Bundesligisten SC Freiburg wegen einer Tätlichkeit mit einer Sperre von drei Meisterschaftsspielen belegt.

Darüber hinaus ist der 26-Jährige bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele seines Vereins gesperrt.

Grifo war in der Nachspielzeit des Bundesligaspiels gegen Eintracht Frankfurt am 10. November 2019 von Schiedsrichter Dr. Felix Brych des Feldes verwiesen worden, nachdem er dem Frankfurter Spieler David Abraham zunächst in den Nacken und anschließend mit der Hand ins Gesicht gegriffen hatte.

Gegen die Entscheidung des Einzelrichters kann binnen 24 Stunden Einspruch beim DFB-Sportgericht eingelegt werden.